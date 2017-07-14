中國財經

上證指數午後偏軟，跌1點，深成指跌37點。

上證指數現報3216點，跌1點或0.04%，最低見3204點，跌13點或0.41%，成交1340.38億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10428點，跌37點或0.36%，低見10382點，跌83點或0.8%，成交1654.27億元。

滬深300指數報3694點，升4點或0.2%；創業板指數報1748點，跌29點或1.68%。

各板塊普遍受壓，水泥股跌1%；鋼鐵、有色金屬、化工、石油、房地產、煤炭、電力股偏軟；陶瓷、次新股、金融股則靠穩。