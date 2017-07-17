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2017年7月17日 中國財經

中國次季GDP今揭盅 料增長6.8%

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中國第二季國內生產總值(GDP)今日揭盅，市場估計國內投資及消費等經濟增長動能減弱下，中國今年經濟將呈現逐季放緩走勢，預料第二季GDP按年增長6.8%，較首季GDP增長6.9%放緩0.1個百分點。

中央設定今年GDP目標增長6.5%左右，低於去年的目標6.5%至7%。去年全年GDP增長6.7%，是26年以來最弱的一年。

交通銀行金融研究中心表示，中國在投資及消費等經濟增長動能減弱、PPI高位回落，以及金融「去槓桿」等因素的影響下，年內經濟增長難以持續回暖，預計中國首季GDP增速可能是年內高點，此後會逐季溫和回落。

招商證券認為，中國第二季在金融監管的疑雲下，實體經濟依然保持了較強的韌性。這種韌性主要源於消費需求的穩定增長，而且近期金融數據也顯示金融「降槓桿」對金融支持實體經濟的影響，或小於市場預期。M2按年增速的大幅回落主要源於金融部門，而非金融部門貨幣供給相對穩定，因此預計第二季GDP按年增長6.7%至6.8%。

另外，中國上半年固定資產投資、6月社會消費零售總額亦於同日公布，市場預計上半年固投按年增長8.5%，6月零售按年增10.6%。國務院總理李克強在政府工作報告中，目標全年固投增速9%左右；零售總額增速10%左右。

中銀國際表示，中國工業生產恢復升勢，固定資產投資增速如期下行，消費增速維持平穩，外貿延續強勁，預期次季GDP增速較首季略為回落至6.8%；上半年固定資產投資按年增長8.6%；6月消費零售按年增長10.6%。

整體看，生產端表現強勁，需求端維持平穩，經濟增長展現出超預期的韌性。該行預計下半年經濟增長雖按季放緩，但按年有底，或存在超預期的可能。

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