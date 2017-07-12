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內地騰訊科技引述知情人士表示，債務纏身的樂視創辦人賈躍亭下周將由美國返回國內。

此次美國之行，賈躍亭着手針對他私人旗下電動車公司Faraday Future(FF)現況制定新策略，以保證FF盡快交付量產車。

此前報道指，FF已準備尋求與目前現有的汽車裝配工廠合作進行代工的模式進行量產，以取代原先的自主建廠生產的模式。

據該人士透露，新的代工廠將位於美國西海岸，距離FF洛杉磯總部較近，這樣做的另一個目的是距離美國最大的電動車市場—加州和華盛頓州最近。