訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:23 中國財經

樂視賈躍亭傳下周回國

內地騰訊科技引述知情人士表示，債務纏身的樂視創辦人賈躍亭下周將由美國返回國內。

此次美國之行，賈躍亭着手針對他私人旗下電動車公司Faraday Future(FF)現況制定新策略，以保證FF盡快交付量產車。

此前報道指，FF已準備尋求與目前現有的汽車裝配工廠合作進行代工的模式進行量產，以取代原先的自主建廠生產的模式。

據該人士透露，新的代工廠將位於美國西海岸，距離FF洛杉磯總部較近，這樣做的另一個目的是距離美國最大的電動車市場—加州和華盛頓州最近。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。