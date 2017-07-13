中國財經

受惠世界經濟復甦、國內經濟回暖態勢明顯，中國6月外貿數據超預期。但分析人士表示，受基數效應影響，以及內需略有回落下，預料下半年中國外貿增幅或有所收窄。

海關總署公布，以人民幣計，中國6月出口按年增長17.3%；進口按年增長23.1%。以美元計，6月出口按年增11.3%，進口按年增17.2%。

交通銀行金融研究中心高級分析師劉學智表示，6月進出口都有加快，反映國際市場外需持續改善，是由全球經濟回暖帶動。從國內的經濟形勢看，與貿易相關的數據都在改善，「一帶一路」戰略對貿易增長也有推動。

總的來看，中國的貿易環境比較好，下半年可以保持增長態勢，但不確定因素仍在，或會受到貿易保護主義的影響。進口的高增速下半年難以維持，或會有所回調。

中國國家信息中心宏觀研究室主任牛犁認為，上半年的貿易數據遠比預期好，除了基數、滙率及價格等因素外，也說明世界經濟的復甦好於預期，提振中國出口。不過，考慮到國內外需求及下半年國內經濟增幅放緩，估計下半年進出口增幅也會有所放慢。

野村證券則稱，中國未來出口增速或會放緩，主要因為外部地緣政治風險增強，和人民幣兌美元滙率在今年上半年的強勢，出口增速也將隨進口而更加溫和。

今年上半年，美元計出口按年增8.5%；進口增18.9%。貿易順差1850.65億美元。人民幣計，出口按年增15%；進口按年增25.7%。貿易順差1.28萬億元，按年收窄17.7%。