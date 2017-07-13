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今日 14:31 中國財經

中國上月再成全球最大買家

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路透根據中國海關數據的計算結果顯示，中國6月進口原油3569萬噸，或每日868萬桶，按年增長16.6%，再度成為全球最大石油買家。

Sanford C. Bernstein稱，低油價和運動型車銷售增長，推動旺盛的石油需求。國內產量減少，亦提振進口需求。

海關數據顯示，今年首6個月，中國進口2.12億噸原油，合約每日855萬桶，按年增加13.8%。

期內，天然氣進口量增加15.9%至3109萬噸，成品油進口則減少2.8%至1503萬噸。

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