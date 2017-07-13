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今日 11:50 中國財經

中國6月進出口增速勝預期

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中國6月進出口數據優於預期。海關總署公布，以人民幣計價，中國6月出口按年增長17.3%，優於市場預期增長14.6%；進口按年增長23.1%，優於市場預期增22.3%。

6月份，中國貿易順差2942.98億人民幣，高於市場預期順差2751億人民幣。

以美元計價，中國6月出口按年增長11.3%，優於市場預期增長8.9%；進口按年增長17.2%，優於市場預期增長14.5%。

6月份，中國貿易順差427.65億元美元，高於市場預期順差426億元美元。

6月份中國外貿出口先導指數為41.5，較上月上升0.4。

今年上半年，美元計出口按年增8.5%；進口增18.9%。貿易順差1850.65億美元。人民幣計，出口按年增15%；進口按年增25.7%。貿易順差1.28萬億元，按年收窄17.7%。

海關總署表示，上半年中國對歐盟、美國和東盟進出口，分別增長17.4%、21.3%和21.9%，三者合計佔中國進出口總值的41.4%。

中國海關總署新聞發言人黃頌平表示，今年上半年全球經濟溫和復甦，國內經濟穩中向好，首季中國進出口增長21.6%，次季增長17.9%。惟下半年外貿面臨的不穩定因素較多，且受基數抬高影響，下半年進出口保持按年快速增長的難度增加。

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