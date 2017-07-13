中國財經 時事脈搏

身在美國的樂視系創辦人賈躍亭陷入輿論漩渦，繼央視財經質疑樂視網涉嫌欺詐後，內地《環球時報》發表社論指，賈躍亭失去樂視網董事長的位置，如今人在美國，輿論一般認為他是「避難」去了，並且把他這些年的所作所為與「龐氏騙局」相提並論。萬達賣了632億元人民幣資產，財務形勢應該因此更好了，但不少輿論把萬達與樂視放在一起說，懷疑這是王健林「要跑」的前兆。

社論稱，輿論對民營企業海外併購行為的懷疑在加重，缺少核心技術優勢、海外併購又比較多的民營企業都似乎在失去公眾的信任，任何風吹草動都會引起那些企業有意「轉移資產和外逃」的新一輪質疑。

社論又指，公眾對民營企業收購海外能被解釋為「軟實力」的那些項目，質疑最為集中。對民營企業使用銀行貸款等槓桿去海外開展的收購，輿論的抱怨尤其多，甚至招來「官商勾結」的質疑。

社論認為，輿論不斷對投資者們產生疑竇，這大概不能算不正常。很多議論可能既無風不起浪，又多少有些誇張。陷入眾人口中的資本大鱷們能不能游出輿論口水，關鍵要看他們真實實力。

社論又提到萬達是中國最大的民營企業之一，它近年提出的「輕資產戰略」對中國社會來說還比較新，這個概念只能通過萬達的新一輪成功來證明。面對輿論和經濟環境的不斷變化，萬達如何表現，能否承受得起，對民營企業的真實質量或許有着標誌意義。