中國財經

內地6月新增貸款勝預期。人民銀行公布，6月新增貸款1.54萬億元(人民幣‧下同)；社會融資規模增量1.78萬億元。6月底廣義貨幣(M2)餘額增長9.4%，略低於市場預期，增幅續創歷史新低。

6月底，人民幣貸款餘額114.57萬億元，按年增長12.9%，增速與上月末持平，比上年同期低1.4個百分點。

6月底廣義貨幣(M2)餘額餘額163.13萬億元，按年增長9.4%，增速分別比上月末和上年同期低0.2個和2.4個百分點；狹義貨幣(M1)餘額51.02萬億元，按年增長15%，增速分別比上月末和上年同期低2個和9.6個百分點；流通中貨幣(M0)餘額6.7萬億元，按年增長6.6%。

上半年，人民幣貸款增加7.97萬億元，按年多增4362億元。分部門看，住戶部門貸款增加3.77萬億元，其中，短期貸款增加9527億元，中長期貸款增加2.82萬億元；非金融企業及機關團體貸款增加4.43萬億元，其中，短期貸款增加1.64萬億元，中長期貸款增加4.21萬億元，票據融資減少1.59萬億元；非銀行業金融機構貸款減少2487億元。

上半年人民幣存款增加9.07萬億元，其中，住戶存款增加3.94萬億元，非金融企業存款增加1.45萬億元。6月份，人民幣存款增加2.64萬億元。