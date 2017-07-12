中國財經

五年一度的全國金融工作會議將於周五召開，金融安全、金融監管將是今年會議討論的重中之重。

中國過去五年的金融市場有重大發展，同時也是風險急劇積聚的五年，期間也經歷股災、錢荒、人民幣貶值等風險事件，這次金融工作會議如何定調下一階段的金融發展顯得非常關鍵。

申萬宏源預期，全國金融工作會議將從五方面定調金融發展：一是更加突出金融安全和防範金融風險；二是進一步完善金融監管；三是規範金融創新，明確打擊監管套利；四是進一步推進金融改革和開放；五是更加強調金融監管和實體發展的動態平衡。

對於市場關注會議會否討論建立「超級監管機構」，分析預計，「一行三會」合併的機會不大，比較合理的方案是建立一個專門的「一行三會」協調架構，並賦予其較高的權威，來協調「一行三會」的監管事宜。

海通證券認為，金融工作會議有望將金融監管協調機制提到更高層面。從監管類型看，在現行分業監管的基礎上，將會增強統籌協調，適當增加功能監管、行為監管。從級別上看，中央要求地方按照部署，做好本地區金融發展和穩定工作，形成全國一盤棋，意味中央和地方金融監管的分工也可能進行協調統籌。

外電日前引述消息人士透露，會議中會討論考慮設立金融監管協調辦公室，並由人民銀行行長兼任主任，此意味不會出現「超級央行」。

《中國證券報》報道，在目前人民銀行、銀監會、證監會及保監會之上，再設立「超級監管機構」的機會不大，會議重點可能會推動成立統一的資產管理監管制度。