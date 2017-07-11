中國財經

上海市發改委副主任朱民在第二屆「21世紀海上絲綢之路」建設高峰論壇上表示，上海自貿區要在制度、規則、標準層面提出新經驗，在市場、要素、平台方面推出新舉措，以服務國家對「一帶一路」的倡議。

朱民指出，當中一大舉措是增強「一帶一路」金融服務功能，推動上海國際金融中心建設與「一帶一路」沿線國家和地區金融市場的深度合作、互聯互通。

他又稱，上海自貿區還將拓展自由貿易賬戶功能，建設面向「一帶一路」的股票、債券交易平台，擴大金融市場對外開放，吸引更多的沿線央行、主權財富基金和投資者投資境內人民幣資產。