中國財經

阿里巴巴首席執行官張勇表示，2017年，互聯網才剛剛開始，正在發生巨大變化，但社會分工和合作不會改變。

張勇認為，整個互聯網和電子商務並不是工具，而是基礎設施，相當於一個新大陸崛起，將陸續有新的物種出現，而網商就是其中之一。他稱，過去20年，只有大公司有能力全球化發展，但今天的互聯網能讓每個中小企業都做得到。過去阿里幫助中小企業找到貿易的機會，並助他們在淘寶、天貓上銷售，如今需要討論的不是電子商務能做多大貢獻，而是讓沒有觸網的商業如何接觸及使用互聯網。

張勇又指出，整個商業正發生變化，製造商在進一步轉型，線下商業也重組再造成為互聯網企業。他稱，目前電商佔社會零售總額的15%，未來網商需要改變的不只是剩下的85%，而是把蛋糕做得更大，從30萬億元(人民幣‧下同)到60萬億元，再到100萬億元。

在新的商業變革面前，網商群體也面臨前所未有的機遇和挑戰。張勇認為，對於所有網商來說，現在的時代是最幸福，因為沒有歷史包袱，但線下商業的零售資產成為互聯網化的阻礙。即使是網商，在面對未來時，過去的成就會成為新時代的阻礙，因此需要回到商業本源，即人、貨和場的重構。他認為，在合適時間合適地點遇到合適商品，這是商業場景萬變不離其宗的定義。

張勇預計，未來不會再有網商、電子商務或線上線下的區分，將實現以互聯網和大數據為根基、以全球化的e-Business為載體的made in internet，是未來商業的趨勢所在。