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繼早前推出防沉迷系統之後，騰訊(00700)的手遊《王者榮耀》再推出「健康系統」，將於7月18日上線新功能，屆時晚上9時至翌日早上8時之間，12歲及以下未成年用戶將不能進行遊戲。

據央視財經報道，《王者榮耀》運營團隊表示，建議家長盡快使用「成長守護平台」對賬號和設備進行管理，以提高限玩保護的準確率，防止孩子在晚上9時後使用違規賬號登陸遊戲。而針對灰色產業鏈，騰訊也將配合有關部門進行聯合打擊。

目前，《王者榮耀》採取一系列配套措施，針對賬號租賃、輔助認證等灰色產業鏈，騰訊聯合政府有關部門對其採取打擊、屏蔽和處罰等措施，截至目前，已累計敦促電商平台下架1361項違規商品或服務；騰訊又增派近500名客服團隊對用戶答疑、人工審核提供支持；以及推出《王者歷史課》、《榮耀詩會》等遊戲衍生節目，促進親子良性溝通。

數據顯示，從7月4日至7月10日晚間，與「健康系統」配套運行的騰訊「成長守護平台」新增綁定賬號超過100萬，總數達到173萬。

《王者榮耀》項目負責人表示，「健康系統」還將在後續上線「未成年人消費限額」等功能。同時，「成長守護平台」方面的「降低綁定門檻」、「規避小號」等功能也都處於緊密開發中，將會於近期上線。