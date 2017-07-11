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今日 11:43 中國財經 國際財經

騰訊微信支付登陸歐洲

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騰訊控股(00700)周一在歐洲推出微信支付(WeChat Pay)平台，向阿里巴巴的支付寶(Alipay)挑戰。

騰訊是和德國Wirecard聯手推出這項支付服務，歐洲零售商將能夠通過微信接受支付。

據CNBC報道，該平台針對的是現有微信用戶在歐洲的消費，並非要與蘋果的Apple Pay及三星的Samsung Pay競爭。微信的用戶數量接近10億，但大多是中國用戶。微信支付服務在歐洲是針對到當地旅遊的中國遊客。

阿里巴巴的支付寶(Alipay)已於2015年在歐洲推出。

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