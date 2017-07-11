內地股市開市走軟，上證指數低開11點。
上證指數開市報3201點，跌11點或0.35%；現報3203點，跌9點或0.29%。
深成指開市報10488點，跌16點或0.16%；現報10507點，升2點或0.02%。
滬深300指數開市報3646點，跌6點或0.19%；創業板指數開市報1799點，跌3點或0.21%。
各板塊普遍向下，紡織機械股跌1%；有色金屬、煤炭、電力、化工、石油、房地產、金融股偏軟；次新股則升1%；水泥、鋼鐵股靠穩。
今日 09:37 中國財經
內地股市開市走軟，上證指數低開11點。
上證指數開市報3201點，跌11點或0.35%；現報3203點，跌9點或0.29%。
深成指開市報10488點，跌16點或0.16%；現報10507點，升2點或0.02%。
滬深300指數開市報3646點，跌6點或0.19%；創業板指數開市報1799點，跌3點或0.21%。
各板塊普遍向下，紡織機械股跌1%；有色金屬、煤炭、電力、化工、石油、房地產、金融股偏軟；次新股則升1%；水泥、鋼鐵股靠穩。
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