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內地《經濟參考報》報道，《粵港澳大灣區城市群發展規劃》已初步成形，日前正式上報至國家發改委。

大灣區的規劃範圍包括廣東省的廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶9市和香港、澳門兩個特別行政區，規劃涉及的重大基礎設施、重點發展平台、重要經貿合作等自然延伸、輻射到泛珠三角等其他區域。

中國國際經濟交流中心常務副理事長張曉強表示，粵港澳大灣區的發展目標是到2020年國際一流灣區基本形成，世界級城市群的框架基本確立，2030年位居全球灣區榜首，成為全球先進製造業中心、全球重要創新中心、國際金融航運和貿易中心。

根據測算，結合對2020年、2030年和全球其他三大灣區的預測比較，到2020年，粵港澳大灣區的經濟總量將基本追平東京灣區，到2030年，粵港澳大灣區GDP總量將達4.62萬億美元，超過東京灣區和紐約灣區，成為世界GDP總量第一的灣區。

報道指出，大灣區基礎設施互聯互通將是首要工作，重點共建「一中心三網」，即世界級國際航運物流中心，多向通道網、海空航線網、快速公交網，形成輻射國內外的綜合交通體系。其中，中山未來六年將投入1400億元(人民幣．下同)布局交通版圖；佛山將投資4775億元，建設154個基礎設施重點項目。珠海今年全市安排基礎設施重點項目129個，總投資約3741億元。惠州「十三五」期間將規劃建設323個市級政府投資建設項目，總投資估算2275億元，主要集中在市政設施與綜合交通設施領域。