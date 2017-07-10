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今日 18:57 中國財經

東北特鋼提交破產重組草案

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新華社報道，東北特鋼集團及其管理人，正式向大連市中級人民法院提交重整計劃草案。

遼寧省國資委副主任徐吉生表示，將有兩家分屬民營和國有的大型鋼鐵企業參與重整，而東北特鋼集團也有望藉此破產重整的機會，實現混合所有制改革。

徐吉生稱，東北特鋼集團進入破產重整程序以來，一直保持正常的生產經營活動。

東北特鋼集團是國有大型特殊鋼生產企業，去年3月起公司發行的企業債券連續違約，引發嚴重的債務危機。去年10月，大連市中級人民法院裁定集團及其下屬兩家公司正式進入破產重整程序。

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