中國信息通信研究院發布《2017年6月國內手機市場運行分析報告》，在6月，國內手機市場出貨量4178.6萬部，按年下降6.2%。當中，4G手機出貨量3961.5萬部，按年下降5.0%，佔比為94.8%。
今年首6個月，國內手機市場出貨量2.39億部，按年下降5.9%。當中，4G手機出貨量2.26億部，按年下降3%，佔比為94.8%。
在品牌構成方面，6月，國產品牌手機出貨量3807.8萬部，按年下降7.4%，佔同期國內手機出貨量的91.1%。
今日 17:57 中國財經
中國信息通信研究院發布《2017年6月國內手機市場運行分析報告》，在6月，國內手機市場出貨量4178.6萬部，按年下降6.2%。當中，4G手機出貨量3961.5萬部，按年下降5.0%，佔比為94.8%。
今年首6個月，國內手機市場出貨量2.39億部，按年下降5.9%。當中，4G手機出貨量2.26億部，按年下降3%，佔比為94.8%。
在品牌構成方面，6月，國產品牌手機出貨量3807.8萬部，按年下降7.4%，佔同期國內手機出貨量的91.1%。
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