港股直擊 中國財經

融創中國(01918)以近632億元(人民幣‧下同)，收購萬達部分酒店及文旅項目，萬達酒店發展(00169)表示，母公司與融創中國宣布的交易，對萬達酒店並沒有直接影響。

萬達酒店發展早段曾飆1.55倍，高見1.48元，創兩年高，其後升幅收窄，半日收報1.13元，升0.55元或94.8%。

萬達集團及融創中國今早公布，萬達以295.75億元，將13個文旅項目的91%股權轉讓給融創，並由融創承擔項目的現有全部貸款。另外，融創房地產集團以335.95億元，收購萬達76個酒店。