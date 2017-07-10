中國財經

國家信息中心經濟預測部主任、首席經濟師祝寶良接受中國《金融時報》訪問時表示，今年下半年，經濟轉弱的因素有所增加，基礎設施和房地產投資會繼續回落，企業加庫存周期行將結束，出口增長存在變數。

他表示，初步預測三季度GDP將增長6.6%左右，四季度為6.4%左右，全年經濟增長6.7%左右。他預期，下半年投資需求增速放緩；電力投資減慢；房地產投資將高位回落，預計投資第三季度回落，並於2018年下半年後見底，初步預期下半年固定資產投資將增長8%左右。

祝寶良又預期，庫存下降周期將持續至2019年年中；下半年社會消費品零售總額將增長10.3%左右；下半年中國出口增速將有所減慢，按美元計算，出口和進口將分別增長6%和10%左右。

至於通脹方面，他預期，下半年CPI將上漲1.6%左右，全年上漲1.5%左右。

祝寶良表示，要深化供給側結構性改革，努力激發民間投資活力，適度擴大地方政府舉債規模等。他又建議，培育貨物貿易新的增長點，將智能家電、智能手機、高鐵機車、核電進組等高端產品作為未來中國貨物貿易出口的重點產品，通過政策引導、財稅支持、創新補貼等措施進行大力扶植。

此外，鼓勵重點跨境電子商務企業發展，重視新型外貿產業聯盟等新模式作用，構建新型「內外貿一體化」體系，培育內外貿結合、經營模式與國際接軌的商品交易市場，支持企業建設境外營銷、支付結算和倉儲物流網絡。

他又建議，鼓勵部分行業向美國、歐洲、新興經濟體等海外轉移，適度減少雙邊的貿易順差。