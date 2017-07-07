今日 17:44
中國財經
長城汽車(601633.SH)發布6月產銷快報，6月銷量總計64471輛，同比下降1.7%；其中出口銷量達3834輛，同比大增248.86%；長城新車VV7，6月份銷量為3166輛。
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