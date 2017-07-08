中國財經

樂視出現資金鏈問題，多間基金公司下調樂視網(300104.SZ)股票的估值。

中郵創業基金發出公告，基金管理人決定自7月7日起對旗下部分基金持有的樂視網進行估值調整，調整後估值價格為22.37元(人民幣‧下同)，較樂視網停牌前報30.68元，折讓約27%。

公告顯示，參與調整的基金有8隻，包括中郵核心優選混合型證券投資基金、中郵戰略新興産業混合型證券投資基金、中郵雙動力混合型證券投資基金等。

嘉實基金官網亦發出公告，自7月7日起，對旗下證券投資基金持有的樂視網股票，按照其4月14日收市價連續下調3個10%的價格，即22.37元進行估值。

該公司表示，將密切關注樂視網有關重大資產重組事項進展，進行合理評估，並與基金託管人協商，必要時進一步確定其估值價格。

易方達基金亦宣布，自7月7日起，對旗下證券投資基金(交易型開放式指數證券投資基金除外)持有的樂視網，按照22.05元進行估值，即較較樂視網停牌價格折讓約28%。

財新網昨日報道，樂視網一年前以每股45.01元，定向增發股份，集資48億元，該批股份將於8月8日解除禁售期。4名配售對象包括財通基金、嘉實基金、中郵基金及章建平，累計賬面虧損逾15億元。

樂視網此前公布，賈躍亭及樂視控股持有該公司約5.19億股已被凍結，佔總股本26.03%。董事長賈躍亭辭去公司所有職務，並退出董事局。