中國財經

廣州是中國南岸的繁榮大港口，具有悠久的對外貿易歷史。自古以來，中國的絲綢、陶瓷、茶葉、銅鐵器等貨物源源不斷地從廣州運往海外各國，外國商人也紛紛到廣州來進行貿易。唐代詩人劉禹錫驚嘆地留下「連天浪靜長鯨息，映日帆多寶舶來」的詩句來描述廣州的港口情況。

海上絲綢之路

在唐代，廣州其實是長達1.4萬公里，直通到波斯灣的「通海夷道」的起點，這條航線是當時世界上最長的遠洋航線。那時候亞洲大陸上有兩個世界最強的超級大國：東亞的大唐帝國和西亞的阿拉伯帝國，這兩國的商人都開放勇敢和有冒險精神， 使這條最長遠洋航線的開闢成為可能。後來這條航線被稱為「海上絲綢之路」。

在賈耽（唐德宗貞元年間，公元785—804年)寫的《新唐書·地理志》中記載廣州通海夷道的走向是：從廣州出發，南至珠江口的屯門（當然是香港那個），折向西南方經海南島東南海面，進入西沙群島海域，沿今越南海岸綫南下，直穿新加坡海峽、馬六甲海峽到印度洋，向西航行至斯理蘭卡和印度南端，再沿印度西海岸到達波斯灣及東非地區。如果在波斯灣換乘小船，沿著幼發拉底河可直達西亞大國大食（阿拉伯）的首都巴格達。那時的巴格達是僅次於長安的世界第二大首都，繁榮的樂土，完全不是滿地有炸彈滿街有恐怖份子的人間鬼域。

唐代以前的東晉南朝時期，對外貿易的發展，促進了廣州通海夷道的初步形成。當時南北政權的分裂，使南方的東晋及南朝各政府財政收入大爲减少，海外貿易成爲重要的財政來源。各級貪污官員幹部也從海外貿易中得到極大的好處。而此時造船技術的進步，也使遠航印度洋及波斯灣成爲可能。三國時的吴國除了擅長打水戰（赤壁一戰將曹操大軍打到滾蛋），也能造出較為龐大的遠航船隻。東晋時已採用防水隔艙，防止因一處漏水而令全船入水沉没，增加了航行的安全。船隻的增大和結構的改進，使商船能在風大浪急下作遠程航行。

據阿拉伯史學家馬蘇弟著的《黄金草原與礦石寶藏》記載，公元5—6世紀時（南北朝時期），中國的商船已經出現在波斯灣，並溯幼發拉底河而上，在希拉城附近停泊。那時，中國船可以直航阿曼、巴林、巴士拉等港，而阿拉伯的商船也可以直航中國，可以説廣州通海夷道至遲在南朝時已初步形成了。

航路的擴展和延伸，使中國人對世界有了更多的瞭解，促使後來的統治者實行更開放的對外政策，隋唐兩代，都採取了積極發展西域和海外諸國的方針。唐朝由於國力强盛，政府實行了更開放的對外政策，吸引了更多的外國人到中國來留學、入仕、經商。

廣州通海夷道的形成，對外貿易的發展使廣州的經濟文化有了很大變化。僅唐代宗年間，每年到達廣州的阿拉伯商船就有四千多艘，大量的西亞、印度和非洲商人出入廣州城。據日本真人元開撰的《唐大和尚東征傳》記載，天寶年間，「江中有婆羅門（印度）、波斯（伊朗）、崑崙（可能指非洲）等舶，不知其數， 並載香藥、珍寶，積載如山。」爲了管理對外貿易，唐朝政府在廣州設立了「市舶使」，有專職官員負責管理來華船隻和關稅事務。由於來廣州的外國商人很多，官府設立了蕃坊（外國人住宅特區），委任蕃長自治，一般由阿拉伯穆斯林擔任。在對外貿易中，除了香藥、珠寶等貨物，還傳入了外地的宗教、語言、音樂、舞蹈等文化。

中國的絲綢很早就輸出到國外，在海上貿易中也是以絲綢爲主。中國絲綢是西方國家上層人們的潮流衣着服飾材料，西方的達官貴人，都視穿上絲織衣服為最「潮」，個個穿著以中國絲綢製成的衣服後都幻想自己是潮流教主。

而瓷器的出口，改變了一些地區原始簡陋的生活習俗。東南亞人原先都是以大蕉葉盛載食物，用手抓食，人人吃飽後都隨手一拋，滿地都是蕉葉，沒有甚麼餐飲禮儀。 瓷製碗碟進口東南亞後大受歡迎，唐人的飲食文化也隨着瓷器進入當地，他們在餐桌上也變得和唐人一樣文明了。

中國古代大發明的傳播，也與海外貿易有關。隨着與阿拉伯國家人民交往的增多，中國發明的指南針和火藥後來都通過這條海路傳入阿拉伯，再由阿拉伯人傳入歐洲，影響了歐洲文明的發展。可見廣州通海夷道對世界經濟文化的發展産生了重大的影響。

鍾左敦