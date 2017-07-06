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今日 18:52 中國財經

中證監:主板創業板發審委合併

中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會上表示，近日修訂了發行審核委員會辦法，自發布之日起施行。

高莉指出，修訂版辦法強化了發審委選聘工作，增加發審委遴選委員會，中證監將對候選人增加面試和考察環節，選聘發審委委員。同時，將增加發審工作監察的制度安排，設立發審監察委員會，按一定比例對發審項目抽查。

此外，新辦法完善了限制發審委委員買賣股票的制度，將主板和創業板發審委合併，適當增加發審委委員人數，將委員數量由60名增至66名；建立健全委員換屆機制，委員將由不超過三屆變為不超兩屆，每年至少更換一半。

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