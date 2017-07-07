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今日 18:45 中國財經

中證監:3年查99宗老鼠倉案 涉逾800億人幣

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中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會上表示，據相關統計，2014年以來，中證監共啟動99宗「老鼠倉」調查，移交司法機關處理案件83宗，已對15名從業人員採取禁入措施，涉案交易金額800多億元(人民幣‧下同)。

她指出，「老鼠倉」成為繼內幕交易後，中證監移送公安機關追究刑事責任比例最高的一類案件。下一步將探索跨部門訊息共享，推動出台「老鼠倉」司法解釋，運用市場禁入、行政處罰等加大違法成本，切斷利益輸送暗道，發現一宗查處一宗，實現資管市場秩序的根本好轉。

高莉又指，今年上半年，證監會依法、全面、從嚴打擊各類證券違法行為，初步調查和立案調查302宗，新增涉外案件97宗，按年增長27%，移送公安機關案件19宗。內幕案件仍為主要類型，最大涉案交易金額2.7億元。

期內，中證監嚴查財務造假，新增信批違法案件40宗，且財務造假有向境外蔓延趨勢。操縱市場行為動用資金非法獲利巨大，平均動用資金30億元，平均獲利達3770萬元。

近日則對5宗案件進行行政處罰，包括2宗訊披違規案、1宗操縱市場案、1宗從業人員私下接受客戶委託買賣證券案，以及1宗中介機構違法違規。

高莉指出，下半年將繼續按照穩中求進的工作總基調，不放過資本市場任何形式、任何領域的違法違規行為，繼續維護資本市場健康穩定發展。

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