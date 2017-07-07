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今日 14:18 中國財經

台股收報10297點 跌0.68%

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台灣股市下跌，加權指數收報10297點，跌70點或0.68%。

台股今早低開24點，其後在窄幅水平上落，尾段跌幅擴大，最低見10294點，收跌70點。其中，紡織股挫1.22%，食品股亦跌1.09%。

分析人士表示，台股今日低開後持續受壓，主要由於隔晚美國股市顯著下滑，其中納斯特綜合指數回落1%，因投資者進一步沽售科技股，加上地緣局勢緊張，以及央行接近開始收緊量化寬鬆措施，拖累台股向下。

個股方面，重磅股聯發科挫1.19%，鴻海跌0.87%，台積電回落0.72%。

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