中國財經

上證指數早段在3200點附近徘徊，現跌13點。

上證指數現報3199點，跌13點或0.41%，最低見3196點，跌16點或0.5%，成交654.44億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10518點，跌44點或0.42%，低見10504點，跌57點或0.55%，成交962.78億元。

滬深300指數報3635點，跌24點或0.66%；創業板指數報1832點，跌6點或0.37%。

各板塊個別發展，煤炭、金融、電力、房地產、化工、有色金屬、鋼鐵、水泥股偏軟；新股則升逾2%；石油股亦靠穩。