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辭去樂視網所有職位的賈躍亭據報已經赴美國洛杉磯，計劃盡快完成FF電動汽車10億美元的融資，將此前發布的FF91電動汽車盡快投產上市。

新浪科技引述消息人士確認，賈躍亭在當地7月4日晚抵達美國洛杉磯，次日會見了樂視汽車和Faraday Future團隊，安排未來的工作規劃。但據透露，賈躍亭今次只是短期出差，下周就會回到北京，不會在美國逗留。

賈躍亭此次赴美，最重要的任務就是盡快完成FF電動汽車的10億美元融資，盡快將此前發布的FF 91電動汽車投產上市，這也是他眼下的頭等大事。這筆融資能否完成、何時完成，將直接決定賈躍亭的汽車夢想能否推進，也關係到未來能否重新翻身。

報道又引述樂視方面表示，賈躍亭自從開始造車便很少在國內，特別是今年1月份CES上FF91亮相後，賈躍亭大部分時間都在美國造車。

樂視網昨日發布公告，賈躍亭將辭去樂視網董事長一職，同時辭去董事會提名委員會委員、審計委員會委員、戰略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員相關職務，退出董事會，辭職後將不再在樂視網擔任任何職務。

另據《證券日報》報道，樂視網將在7月17日舉行臨時股東大會，主要為選舉新董事長。此外，公司申請股票自7月18日起繼續停牌。值得注意的是，樂視網的第三屆董事會也擬進行改組，董事會成員擬增至8位，孫宏斌被提名為非獨立董事。