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今日 18:46 香港財經 港股直擊 中國財經

復星郭廣昌澄清無失聯 斥惡意造謠

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復星國際(00656)董事長郭廣昌召開電話會議澄清，指自己昨天和今天上午都在西安參加秦商會議，現已回到辦公室，並未有失去聯絡，而股價波動為有人惡意造謠，復星正配合有關部門調查，該公司運營正常，今年的業績應該不錯。

他續稱，復星債務穩健，近5年來一直着力降低負債率，改善負債結構，和其他的民營企業相比，復星相對更穩健一些；復星正在推進各項業務發展，對未來發展充滿信心。

復星股價今天一度挫至11.5元，下滑4.5%，午後收復大部分失地，收報12.02元，微跌0.17%。

 

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