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今日 15:06 中國財經

IMF前經濟學家:中國或向全球輸出衰退

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IMF前首席經濟學家羅格夫(Kenneth Rogoff)接受CNBC訪問時表示，中國的債務水平不斷上升令人擔憂，指中國發生的任何危機，都會影響全球經濟。

他稱，中國作為全球第二大經濟體，全球也依賴中國的時候，中國或會向全球各地輸出經濟衰退。

羅格夫指出，中國政府正努力保持經濟增長，但在由出口主導轉至內需主導以推動經濟的情況下，經濟增長將會受多方面的掣肘。

羅格夫表示，中國是透過累積大量的信貸，推動經濟爆炸式增長，因此若中國的信貸放緩時，亦會拖慢經濟增長。

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