中國財經

內地共享單車企業ofo獲得超過7億美元(約54.6億港元)融資，創新行業最高融資紀錄。

ofo表示，新一輪融資由阿里巴巴、弘毅投資及中信產業基金等領投，而現有投資者滴滴等也有參與。

ofo指出，融資將用於加速全球擴張。截至今年底，ofo擬投放2000萬輛單車服務全球200個城市，進入20個國家和地區。海外國家除了已進軍的美國、英國、新加坡等，還將擴張至日本、西班牙、法國及德國等。

內地傳媒報道，ofo已營運超過640萬輛共享單車，日均訂單量2500萬單，業務已涉120多個城市。