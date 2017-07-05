中國財經

通用汽車(General Motors)公布，6月中國銷量在連降兩個月後回復增長，該公司承諾下半年推出10款全新或改款車型。

通用汽車6月中國銷量約28.52輛，較去年同期增長4.3%。今年上半年中國銷量約180萬輛，按年下降2.5%。

通用汽車中國區總裁錢惠康(Matt Tsien)表示，6月旗下所有品牌都有強勁需求，而未來6個月，將推出10款全新車型或改款車型，以重拾市場活力。新推出車型將包括全新別克君威(Buick Regal)運動轎車，以及一款寶駿旅行車。