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今日 23:03 中國財經

全國金融工作會議傳下周召開 聚焦監管

《華爾街日報》引述知情人士透露，中國金融監管領導層將於下周後期召開全國金融工作會議，討論加強及簡化金融監管。

報道稱，會議或不會涉及建立「超級監管機構」以便將所有監管放到央行；領導層可能採取諸如讓中國央行在與其他監管機構協調時擁有更多發言權的措施。

報道引述知情人士表示，正在討論的一種選擇是在央行內部另設一個部門，負責與銀行、證券和保險監管部門的協調工作。

中國的全國金融工作會議一般每五年召開一次，這次會議將尋求如何解決監管體系分散的問題。報道指出，會議原本預計於去年底或今年初舉行。

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