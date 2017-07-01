中國財經

有報道指招商銀行(03968)上海川北支行6月26日向上海市高級人民法院申請財產保全，請求凍結樂視系相關公司及賈躍亭夫婦資產共計12.3億元人民幣，或查封、扣押其他等值財產。

《21世紀經濟報道》引述招行回應稱，招行上海分行此次向法院申請資產保全，為樂視旗下的樂風移動貸款發生欠息、招行上海分行多次催收無果後所採取的法律手段。申請資產保全後，目前招行上海分行與樂視發生的業務風險處於可控狀態，後續也不排除與樂視通過友好協商的途徑解決相關問題。



