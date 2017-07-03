中國財經

內地股市在7月首個交易日個別發展，上證指數三連升，創兩個半月新高。兩市成交較上日增加近一成至3697億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開不足1點後，反覆走軟，最低見3177點，跌15點或0.48%，午後在上日收市位徘徊，以接近全日最高位收市，收報3195點，升3點或0.11%，成交1565.76億元。

深成指亦先跌後回穩，收市報10535點，升5點或0.05%，最高見10541點，升12點或0.12%；最低見10464點，跌64點或0.62%，成交2131.37億元。

滬深300指數報3650點，跌15點或0.44%；創業板指數報1835點，升17點或0.99%。

分析師表示，今日以上證50為代表的部分金融、消費類藍籌股近期連續上漲後出現窄幅調整，但鋼鐵板塊走勢強勁，且部分中小板和創業板個股亦反彈，助大市持穩。總體看後市方向仍未明，滬指料續維持窄幅上落走勢。

各板塊普遍上揚，水泥、次新股升逾2%；鋼鐵、煤炭股升逾1%；化工、有色金屬、電力、石油、房地產股靠穩；釀酒股則跌逾1%；金融股亦偏軟。

財新/Markit今早公布，經季節性調整的中國製造業採購經理指數(PMI)升至50.4，較上月升0.8個百分點，高於市場預測的49.5，創3個月高。

「債券通」的「北向通」今日啟動，人民銀行表示，此標誌着中港兩地資本市場的互聯互通由股市邁向債市的新階段。