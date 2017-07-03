訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:35 中國財經

滬指三連升 收兩個半月高

放大圖片

內地股市在7月首個交易日個別發展，上證指數三連升，創兩個半月新高。兩市成交較上日增加近一成至3697億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開不足1點後，反覆走軟，最低見3177點，跌15點或0.48%，午後在上日收市位徘徊，以接近全日最高位收市，收報3195點，升3點或0.11%，成交1565.76億元。

深成指亦先跌後回穩，收市報10535點，升5點或0.05%，最高見10541點，升12點或0.12%；最低見10464點，跌64點或0.62%，成交2131.37億元。

滬深300指數報3650點，跌15點或0.44%；創業板指數報1835點，升17點或0.99%。

分析師表示，今日以上證50為代表的部分金融、消費類藍籌股近期連續上漲後出現窄幅調整，但鋼鐵板塊走勢強勁，且部分中小板和創業板個股亦反彈，助大市持穩。總體看後市方向仍未明，滬指料續維持窄幅上落走勢。

各板塊普遍上揚，水泥、次新股升逾2%；鋼鐵、煤炭股升逾1%；化工、有色金屬、電力、石油、房地產股靠穩；釀酒股則跌逾1%；金融股亦偏軟。

財新/Markit今早公布，經季節性調整的中國製造業採購經理指數(PMI)升至50.4，較上月升0.8個百分點，高於市場預測的49.5，創3個月高。

「債券通」的「北向通」今日啟動，人民銀行表示，此標誌着中港兩地資本市場的互聯互通由股市邁向債市的新階段。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。