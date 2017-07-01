今日 12:43
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集友銀行表示，通過「債券通」機制安排，參與了市場首批交易。
「債券通」今早正式開通，滙豐、中銀香港、渣打等多家銀行均有參與交易。
中金料南向通有望今年適時推出
香港財經 ｜ 今日 13:31
中銀料未來境外對內地債券需求達1.56萬億
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路透:債券通首日上午成交額67.8億人幣
香港財經 ｜ 今日 13:15
渣打料海外投資者持中國債券年底增至9500億
香港財經 ｜ 今日 11:41
潘功勝:適時評估南向通市場需求
香港財經 ｜ 今日 11:24
李小加:暫未有南向通推出時間表
香港財經 ｜ 今日 11:06
債券通今早開通 林鄭:適時研究擴展南向通
香港財經 ｜ 今日 10:15
滙證:債券通改善債市效率 料助納環球指數
香港財經 ｜ 今日 10:05
中銀完成首兩筆債券通交易
香港財經 ｜ 今日 09:44
債券通今早開通 林鄭:對兩地是互惠共贏
香港財經 ｜ 今日 09:22
債券通今啟航 北向首批搶手
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亞馬遜「創造的破壞」
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Li Ka-shing leads flood of Chinese investment into Israel
Mark O'Neill｜ EJ Insight
加息下債券投資部署
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即巿股評 ｜ 今日 06:50
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【每月拆局】2017下半年股市前瞻
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開市焦點:7月窄幅待變 留意地產濠賭股
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伊朗與道達爾中石油簽約 374億項目落實
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【盤房來料】航運股今年業績應有改善
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林鄭致函公務員 稱適時改良政府制度
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滙豐完成債券通交易
香港財經 ｜ 今日 09:47
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