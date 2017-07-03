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房地產諮詢機構易居中國旗下的克而瑞信息集團(CRIC)公布今年上半年內房銷售排行榜，碧桂園(02007)以2842.2億元(人民幣‧下同)的銷售額高居榜首，萬科(02202)和中國恒大(03333)則分別屈居第二和第三。

統計數據顯示，上半年萬科和恒大的銷售額分別為2727.5億元和2409.7億元。倘若將房地產項目按權益法計算，三者的位次則發生變化，中國恒大居第一，碧桂園和萬科分居第二和第三位。

第4至第10位分別為保利地產，上半年銷售額為1460.1億元、綠地1343.2億元、中國海外地產(00688)1173.8億元、融創中國(01918)1088.1億元、龍湖地產(00960)922.5億元、華夏幸福711.2億元，以及金地集團702.3億元。

CRIC指出，中國恒大6月銷售達580億元，成為本月銷售冠軍。同時，恒大超過碧桂園重奪銷售權益榜榜首，權益銷售金額更能反映企業的資金實力和實際投資能力。報告稱，可以預見，中國恒大今明兩年利潤將有更明顯的增長。

報告又指出，萬科也在6月發力，單月銷售額達447億元，按月增長24.5%，萬科股權之爭結束後，未來業績增長也有更大潛力。

此外，在部分已公布今年銷售目標的企業中，大部分房企目標完成率已超50%，平均完成率已達59%，說明房企銷售目標整體完成情況形勢較好。此外，龍湖、碧桂園、旭輝(00884)這3家房企目標完成率已在七成以上。