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港交所(00388)行政總裁李小加在網誌表示，「一國兩制」下的香港擁有獨特的優勢，是連接中國與海外的轉換器。只要與時俱進、找准自身的定位，香港一定能在中國未來的發展中繼續扮演重要的角色，如在「一帶一路」發展戰略中，香港就有機會成為最重要的槓桿支點和權益轉換器。

由於中國是「一帶一路」的宣導者和推動者，「一帶一路」基礎設施建設專案，多以中國主導的亞投行和中國政策性銀行提供貸款的形式啟動先期投資。從這個意義上講，以香港為支點，可以撬動更海量的國際資金參與到「一帶一路」的建設之中。

如果「一帶一路」建設的資金是靠槓桿撬動市場而來的，那市場需要的收益又如何回籠呢？答案是國際資本市場。「一國兩制」下的香港就是這樣一個神奇的轉換器，「一國」決定了香港是值得中國信任的地方，「兩制」下與國際接軌的法治和市場環境則為香港贏得了海外投資者的信任，吸引了來自全球的資金。

儘管目前內地期貨交易所的成交量已位居世界前列，但由於尚未對外開放，暫時未能形成有國際影響力的基準價格。香港近幾年已大步發展大宗商品業務，通過海外併購與在岸建設，香港有望在不久的將來建設大宗商品的深港倫互聯互通。

「一帶一路」建設將會面臨很多風險，包括政治風險、債務風險、滙率風險等，這些風險中最容易被管控，但也最容易被忽視的是滙率風險。目前香港已經是世界上最大的離岸人民幣中心，完全有能力成為「一帶一路」建設中人民幣國際化進程的助推器。