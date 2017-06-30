中國財經

人民幣兌美元早段續見逾7個半月高，一度升穿6.77，最高見6.7622，惟收市回軟，中止連續4日的升勢。

人民幣兌美元在岸價(CNY)收報6.7796，較上日下午4時30分收報6.7787，走軟9點子或0.01%；較晚上11時30分最後成交價6.7851，升55點子。

離岸價(CNH)早段亦曾升穿6.76，高見6.7592。截至香港時間傍晚6時40分，離岸價報6.7810，在岸價報6.7793。

官方今日開出的中間價報6.7744，較昨日升196點子或0.29%，是去年11月7日以來最強。中間價連續第3日大升，累升548點子。

交易員指出，美滙指數最近持續走弱，中間價連續大漲，大行結滙情況持續湧出，帶動人民幣滙價本周已大漲數百點；然而午後美滙指數反彈，加上購滙旺盛，滙價轉為收跌。

另有交易員認為，在大行結滙帶動下，本周人民幣滙價逆轉弱勢連續大幅走升，雖然截至目前仍沒有客盤大量結滙的意願，但根據昨日公布的首季國際收支實現「雙順差」，顯示跨境資金流動明顯改善，未來大概會逐步體現結售滙層面。

國家外滙管理局昨日公布國際收支平衡表數據，首季經常賬戶順差由190億元(美元‧下同)，修正為184億元，資本和金融賬戶由逆差190億元，修正為順差393億元。