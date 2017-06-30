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今日 18:58 中國財經

萬達冀2020年文化旅遊項目增至16個

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萬達集團公布，投資15億元人民幣的中國首個文化旅遊特色小鎮──貴州丹寨小鎮將於7月3日開業；未來萬達將投資更多文化旅遊類項目，計劃到2020年在全國文化旅遊類項目將達到16個。

資料顯示，目前萬達已在全國投資建成多個文旅類項目，並有部分項目正在即將開業或規劃階段，預計總投資將達2000億元人民幣。

董事長王健林表示，萬達今後將陸續推出多個文化旅遊特色小鎮，並繼續深挖不同小鎮的特色文化，同時融入自身的優勢產業，將投資與扶貧等企業的社會責任聯繫起來，創造出更多的有創意的設計和產品。

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