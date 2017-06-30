中國財經

外滙管理局表示，隨着國內宏觀經濟和跨境資金流動的回穩向好，以及外債管理改革和便利化措施的進一步推出，預計中國外債規模將繼續穩步增長。

外管局稱，截至3月底，中國全口徑(含本外幣)外債餘額1.43萬億美元，較去年底增加172億美元，增幅1.2%，外債總規模實現連續4季穩步增長。

外管局表示，下一步，人民銀行和外管局將繼續完善宏觀審慎管理框架下的外債和資本流動管理體系，在促進跨境投融資便利化的同時，加強事中事後監測分析，防範外債風險，維護國家經濟金融安全。