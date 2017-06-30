中國財經

內地股市在上半年最後一個交易日先跌後回穩，上證指數兩連升，收升4點。兩市成交略為縮減至3379億元(人民幣‧下同)。

總結滬指本周升1.09%；本月升2.41%，扭轉連跌3個月的頹勢；今年次季跌0.93%；半年則累升2.86%。

上證指數今早低開11點後，在窄幅水平上落，最低見3171點，跌16點或0.52%，午後止跌回穩，收市報3192點，升4點或0.14%，最多升5點或0.16%，高見3193點，成交1431.96億元。

深成指亦先跌後升，收報10529點，升17點或0.17%，最高見10537點，升25點或0.24%；最低見10454點，跌56點或0.54%，成交1947.05億元。深成指本月累升6.74%；半年升3.46%。

滬深300指數報3666點，跌2點或0.06%；創業板指數報1818點，升4點或0.25%。

分析師表示，今日大市以窄幅上落為主，交投淡靜。午後受權重股拉升影響，指數由跌轉升。目前市場反覆向上的總體格局仍未改變，下周隨着市場資金緊張狀況有所好轉，交投量料會逐步增加。今日經濟數據偏暖對市場信心有所提振，有助於年中行情的展開。

各板塊普遍向上，次新股升3%；石油、化工、電力、鋼鐵股靠穩；水泥股則跌逾1%；煤炭、房地產、有色金屬、金融股亦偏軟。

國家統計局今早公布，中國6月製造業採購經理指數(PMI)升至51.7，比上月升0.5個百分點，且高於市場預期的51。