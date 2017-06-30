中國財經

國家統計局今早公布，中國6月製造業採購經理指數(PMI)升至51.7，比上月升0.5個百分點，且高於市場預期的51。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，今年上半年製造業PMI均值為51.5，高於去年同期1.7個百分點，本月製造業PMI報51.7，是年內次高位，製造業擴張步伐有所加快，總體延續穩中向好的發展態勢。

趙慶河指出，本月主要特點包括供需增速加快，市場環境逐步改善；國內外需求回暖，進出口繼續回穩向好；產業結構優化升級，供給質量不斷提升；企業採購意願增強，價格指數有所回升。

他表示，雖然PMI整體回升，但一些傳統行業生產經營還存在一定困難。調查顯示，石油加工及煉焦業、化學原料及化學製品製造業、化學纖維及橡膠塑膠製品業、非金屬礦物製品業等行業PMI連續位於臨界點以下，下行壓力依然存在。此外，反映資金緊張企業的比重連續4個月超過四成，金融服務實體經濟的支持力度仍需進一步增強。

中國6月非製造業商務活動指數升至54.9，高於上月0.4個百分點，連續兩個月上升。趙慶河表示，今年上半年非製造業商務活動指數均值為54.6，高於去年同期1.2個百分點。

他表示，服務業保持上升走勢，連續兩個月加速增長，對經濟發展的穩定作用繼續增強。隨着製造業增速加快，生產性服務業和物流業商務活動指數均升至59以上。