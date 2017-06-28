兗州煤業(01171)擊敗對手嘉能可(00805)，斥近26.9億美元(約209.8億港元)成功收購礦商力拓(Rio Tinto)澳洲煤炭業務Coal & Allied，力拓股東已批准交易。
路透《基點》引述消息人士透露，兗煤母公司兗礦集團正與幾家中資銀行磋商，籌措一筆最多21億美元(約163.8億港元)的過橋貸款，以支持其收購。
中國銀行、工商銀行和中國進出口銀行等正與兗礦集團磋商。
兗煤澳洲早前加價爭購力拓澳洲煤炭業務，價格由24.5億美元增至26.9億美元，成為優先買家。
今日 15:44 中國財經
兗州煤業(01171)擊敗對手嘉能可(00805)，斥近26.9億美元(約209.8億港元)成功收購礦商力拓(Rio Tinto)澳洲煤炭業務Coal & Allied，力拓股東已批准交易。
路透《基點》引述消息人士透露，兗煤母公司兗礦集團正與幾家中資銀行磋商，籌措一筆最多21億美元(約163.8億港元)的過橋貸款，以支持其收購。
中國銀行、工商銀行和中國進出口銀行等正與兗礦集團磋商。
兗煤澳洲早前加價爭購力拓澳洲煤炭業務，價格由24.5億美元增至26.9億美元，成為優先買家。
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