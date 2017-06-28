訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:44 中國財經

兗煤落實210億澳煤礦 籌措銀團貸款

兗州煤業(01171)擊敗對手嘉能可(00805)，斥近26.9億美元(約209.8億港元)成功收購礦商力拓(Rio Tinto)澳洲煤炭業務Coal & Allied，力拓股東已批准交易。

路透《基點》引述消息人士透露，兗煤母公司兗礦集團正與幾家中資銀行磋商，籌措一筆最多21億美元(約163.8億港元)的過橋貸款，以支持其收購。

中國銀行、工商銀行和中國進出口銀行等正與兗礦集團磋商。

兗煤澳洲早前加價爭購力拓澳洲煤炭業務，價格由24.5億美元增至26.9億美元，成為優先買家。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。