中國財經

中國保監會公布，今年1月至5月保險業原保險保費收入2.03萬億元(人民幣‧下同)，按年增長25.88%；資金運用餘額14.24萬億元，較年初增長6.36%。

中保監指出，首5個月保險業總資產16.06萬億元，較年初增長6.26%。

其中，在資金運用餘額中，銀行存款2.34萬億元，佔比16.43%；債券4.83萬億元，佔比33.92%；股票和證券投資基金1.82萬億元，佔比12.75%。

截至5月底，中國保險業淨資產為1.8萬億元，較年初增長4.21%。