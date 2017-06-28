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今日 17:50 時事脈搏 中國財經

2020年京津冀等地鐵路骨幹線路形成

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發改委發布「關於促進市域(郊)鐵路發展的指導意見」，提出至2020年，京津冀、長江三角洲、珠江三角洲、長江中游、成渝等經濟發達地區的超大、特大城市及具備條件的大城市，市域鐵路骨幹線路基本形成，構建核心區至周邊主要區域的一小時通勤圈；其餘城市群和城鎮化地區具備條件的城市啟動市域鐵路規劃建設工作。

指導意見提出，要創新投融資模式，充分發揮市域鐵路具備穩定現金流的優勢，拓展資金來源，探索吸引保險資金、企業年金等長期資本參與市域鐵路發展。

指導意見指，市域鐵路第一批試點項目共計11個。

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