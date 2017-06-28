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今日 17:17 中國財經

人行:債券通各項技術工作準備就緒

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人民銀行行長助理張曉慧表示，「債券通」目前各項技術工作已準備就緒。

張曉慧接受新華社訪問時稱，「債券通」的推出不僅有利於改善內地投資者結構，吸引境外長期資金，滿足投資者多樣化投資和風險管理需求，提振投資者信心，並擴大內地資本市場對外開放，以及推動人民幣國際化。

她表示，「中國概念」將進一步向香港引入內地和海外投資者，擴大香港的市場容量和規模，使香港擁有其他金融中心無可比擬的特殊優勢，這對鞏固和提升香港國際金融中心地位，必將發揮更重要作用。

此外，人民銀行將積極支持香港參與「一帶一路」建設，認為香港是國際和亞洲金融中心，在投融資領域經驗豐富，在法律、人才、訊息等方面具有明顯優勢，可在「一帶一路」建設中發揮積極作用。

她強調，香港回歸祖國以來，中央政府全面貫徹落實「一國兩制」方針，支持特區政府以適當方式，參與國際經濟金融組織的活動，進一步擴大了香港的國際影響力，充分發揮香港在國際與地區金融合作中的重要作用，維護香港的利益。

張曉慧指出，人行將積極支持國際金融組織在香港設立代表處等機構，提升香港的國際金融中心地位，以及積極支持香港以適當身份和方式，參與政府間組織和合作機制，香港的國際合作空間不僅得到全面提升，合作力度和在國際事務中的話語權也進一步加大，切實維護香港的利益。

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