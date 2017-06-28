中國財經

為期3天的夏季達沃斯論壇在大連舉行，期間國務院總理李克強和部分企業代表對話交流，指在消化過剩產能方面，中國為自己的結構性改革作出了努力，也為國際社會作出了貢獻。

李克強表示，歡迎外資企業到中國來，參與企業兼併重組；並稱要進一步開放服務業對外資准入門檻。

他表示，國際上一些領域出現產能過剩，這是國際金融危機發生以後很多國家實施量化寬鬆政策導致的一個結果，需要全球共同努力，來解決這個問題。

他又稱，中國在大力推動「互聯網+」，這本身就是面向全球的。在基礎電訊和增值方面，中國也對外資開放了很多業務，這在發展中國家可以說是最高開放水平。外國投資者在這個領域有着巨大的發展空間。

對於「中國製造2025」，他指實施離不開中外合作，中國企業要提高它產品製造的質量，必須提高它的工藝水平、裝備水平，在這個提高過程當中，中國需要跟發達國家合作。

李克強又說，自由貿易是推動世界經濟復甦的良藥，大家都以開放的心態來推動自由貿易，會使消費者有更多的選擇，也會倒逼本國的企業創新升級。

至於在推動大眾創業及萬眾創新過程當中，他認為，政府要砍掉自己既得的利益，降低市場准入的門檻，同時要用更多的精力來進行事中事後監管。這對政府轉變職能是一個重大的考驗。