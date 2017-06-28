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今日 14:19 中國財經

台股收跌1.16% 報10390點

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台灣股市下跌，加權指數收報10390點，跌121點或1.16%。

台股今早低開52點，其後跌幅更不斷擴大，最低見10382點，收跌121點。其中，機電股挫1.16%，造紙股跌1.01%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨隔晚美國股市的跌勢，其中納斯特綜合指數連續兩天下滑，因美國共和黨推遲參議院表決醫保法案時間，加上科技股下挫，拖累台股跌逾1%。

個股方面，重磅股鴻海挫2.88%，聯發科挫2.22%，大立光挫2.21%，台積電亦跌1.42%。

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