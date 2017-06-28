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今日 10:38 中國財經

調查:中國經濟次季續好轉 去槓桿帶來風險

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中國褐皮書國際(CBB)發表調查報告顯示，中國經濟在第二季繼續好轉，企業利潤和聘請員工數量均上升。不過，雖然企業能夠經受住融資環境收緊的影響，但中國可能不得不應對更加困難的時期。

調查顯示，在房地產行業放緩的同時，製造業進一步好轉，零售和服務行業在經歷艱難的第一季後出現回升，第二季的大宗商品行業表現意外強勁，支持最近一系列數據及決策者的言論。最近數據和決策者表態均暗示，當局正努力抑制金融風險，在今年召開中共十九大之前保持經濟平穩運行。

不過，有跡象顯示企業部門面臨壓力。調查指出，多家企業的現金流狀況不佳，且第二季庫存水平處於紀錄最高位。在實施去槓桿和加息政策期間，中國企業日後或將艱難度日。報告稱，利率必須大幅下降，以及目前企業活動水平走向懸崖邊緣，都是不爭的事實。

此外，調查顯示，企業從第二季開始感受到信貸環境收緊的影響，拿到銀行貸款的成本為2014年以來最高。不過，企業舉債並未受到太大影響，可能是因為企業對未來6個月的經營前景看法樂觀；但倘若繼續收緊信貸，這種情況恐怕難以持續。

報告表示，企業認為去槓桿屬於短暫，或因他們對政府是否會允許經濟遭遇陣痛持懷疑態度，或許需要等到明年，去槓桿才會真正帶來衝擊。

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