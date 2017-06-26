中國銀監會公布，5月底銀行業金融機構資產總額232.89萬億元(人民幣‧下同)，按年增長12.5%；負債總額214.72萬億元，增12.6%。
銀監會數據顯示，期內商業銀行總資產181.32萬億元，按年增13.5%，佔銀行業金融機構比例77.9%；總負債167.65萬億元，增13.7%，佔銀行業金融機構比例78.1%。
大型商業銀行5月底總資產83.93萬億元，增9.7%，佔銀行業金融機構比例36%；總負債77.05萬億元，增9.8%，佔銀行業金融機構比例35.9%。
今日 18:27 中國財經
中國銀監會公布，5月底銀行業金融機構資產總額232.89萬億元(人民幣‧下同)，按年增長12.5%；負債總額214.72萬億元，增12.6%。
銀監會數據顯示，期內商業銀行總資產181.32萬億元，按年增13.5%，佔銀行業金融機構比例77.9%；總負債167.65萬億元，增13.7%，佔銀行業金融機構比例78.1%。
大型商業銀行5月底總資產83.93萬億元，增9.7%，佔銀行業金融機構比例36%；總負債77.05萬億元，增9.8%，佔銀行業金融機構比例35.9%。
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